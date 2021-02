A Wake Inn: Horror-Gasthaus kann bald in VR besucht werden

Sie sagen, böse Dinge passieren im Hotel "Silver Inn". Merkwürdige Geräusche. Mysteriös blinkende Lichter in der Nacht. Eigenartige Figuren, die durch die Dunkelheit gleiten: Mit diesen Worten begleiten die "VR Bros" ihren aktuellen Trailer zum kommenden Horrorspiel A Wake Inn, das übrigens schon ziemlich bald kommt. Ab dem 25. Februar sollen hinter den Screens von Valve Index, Oculus Rift oder HTC Vive die Puppen tanzen.Das Spiel versetzt den Nutzer nämlich in einen Kampf gegen aufdringliche lebensgroße Monsterpuppen. Auch die Spielfigur selbst ist eine Puppe, die aber offenbar nicht vom Wahn der übrigen Mannequins befallen wurde.Das Fortbewegungskonzept im Rollstuhl klingt ebenfalls ungewöhnlich: So wollen die Entwickler einen Immersionsbruch zwischen dem sitzenden Spieler und seiner Figur verhindern. Bei der Erkundung des verlassenen Hotels nimmt ein Unbekannter per Funk Kontakt mit dem Spieler auf. Die Beschreibung deutet aber bereits an, dass man dieser Stimme evtl. nicht unbedingt trauen sollte. Hier geht es zur Produktseite im Steam-Store. Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer mit EntwicklerKommentar