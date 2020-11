Our Life: Beginnings & Always: Nostalgische Visual Novel über das Erwachsenwerden für PC erschienen

Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC) Screenshot - Our Life: Beginnings & Always (PC)

Am 16. November 2020 haben GB Patch Games ihre nostalgische Visual Novel Our Life: Beginnings & Always für PC veröffentlicht. Der vor einem Jahr in nur zehn Stunden per Kickstarter finanzierte Free-to-play-Titel kann kostenlos via Steam und itch.io heruntergeladen und aktuell mit zwei rabattierten optionalen Zusatzinhalten (DLCs) zu je 2,96 Euro statt 3,29 Euro bzw. 3,59 Dollar statt 3,99 Dollar erweitert werden. DIe bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind sogar 100 Prozent der 84 Reviews positiv).In Our Life: Beginnings & Always gestaltet man einen Charakter, der Kindheit, Jugend und das Erwachsenwerden durchläuft, Entscheidungen trifft, sich verliebt und dessen Persönlichkeit, Interessen und Erscheinungsbild sich über die Jahre dynamisch verändern. Die Macher versprechen eine sentimentale Wohlfühlgeschichte im Anime-Stil, die man immer wieder auf unterschiedliche Weise neu erleben könne.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer