PowerBeatsVR: Fitness-Spiel lässt den Early Access hinter sich

Über 50 professionell ausgelegte Workouts: Bewege dich zum Beat von 24 Songs aus zwei Song-Packs und unterschiedlichsten Musik-Genres. Alles professionell abgestimmt zur Musik.

Generator für deine eigene Musik: Spiele zu beliebiger Musik (MP3, OGG, WAV, und FLAC Format) und, vor allem, wie du es willst. Keine Lust dich zu ducken? Ändere einfach die Generator-Einstellungen...

3 Schwierigkeitsstufen: Egal wie fit du bist, es wird eine passende Herausforderung für dich geben. Arbeite dich zum "Expert" Modus hoch, oder wage es direkt dich einer unglaublichen Masse an Zielen und Hindernissen zu stellen.

Individuelle Playlisten: Erstelle deine eigene Playlisten für längere Workouts. Benutze den "Endurance" Modus um ohne Pause zwischen den Songs zu spielen, oder versuche dich bis zur Erschöpfung am "Endless" Modus.

Intuitiver Editor: Lass deiner Kreativität freien Lauf und erzeuge deine eigenen Herausforderungen direkt in VR oder passe generierte Workouts an.

Leaderboards: Miss dich mit anderen und kämpfe dich an die Spitze der Ranglisten.

Kalorien-Tracking & Fitness-Statistiken: Verfolge deine Trainingsdauer, Squat-Anzahl und Kalorien, die du über die Zeit verbrennst. Erhalte Echtzeitmetriken und detaillierte Fitness-Statistiken am Ende eines jeden Workouts.

Pulsmesser-Unterstützung: Behalte deinen Puls im Blick. Spiele mit unserer einzigartigen Integration von ANT+ und Bluetooth Pulsmessern.

4 einzigartige Waffen: Starte mit deinen Fäusten und spiele weitere Waffen frei (Hammer, Schild und Power-Faust).

Avatar-System: Zeige deine Erfolge mit unseren eingebauten Avataren oder LIV.

Für jede Spielergröße geeignet: Das Spiel passt alle Workouts deiner Körpergröße an. Egal ob du 1m oder 2,2m groß bist, du bekommst das gleiche effektive Workout!

Voll einstellbar: Du hast Knieprobleme? Deaktiviere einfach Hindernisse, die zu schwer sind. Du hast noch nicht genug? Spiele mit den Einstellungen und hole über angepasste Geschwindigkeit, Präzision und Reichweite das Maximum aus dir heraus.

Am 18. November 2020 hat das Münchner Entwicklerstudio Five Mind Creations sein VR-Fitness-Spiel PowerBeatsVR für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index sowie Windows Mixed Reality veröffentlicht und den Early Access damit nach gut eineinhalb Jahren offiziell beendet. Via Steam Viveport und Humble Store wird noch bis zum 25. November ein satter Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,99 Euro statt 19,99 Euro), während im Oculus Store 18,99 Euro fällig werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 86 Prozent von 89 Reviews positiv). Im Viveport liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "PowerBeatsVR ist ein actiongeladenes, rhythmusbasiertes VR Fitness-Spiel. Mit PowerbeatsVR trainierst du deinen ganzen Körper in VR wie noch nie zuvor. Trainiere deine Ausdauer, deine Kraft und Reaktionsfähigkeit, verbrenne spielerisch, ganz nebenbei jede Menge Kalorien, während du in unterschiedlichsten Umgebungen heranfliegende Objekte zerschmetterst, Hindernissen ausweichst oder dich unter ihnen hindurch duckst. Je mehr du dich bewegst und je fester du zuschlägst, desto mehr Punkte bekommst du - und das zeigt sich am Ende auch auf den Leaderboards.Bei dir steht der Spaß im Vordergrund und du willst dich nicht völlig verausgaben? Dann such dir den passenden Modus, deaktiviere Hindernisse die du nicht magst, vergrößere deine Reichweite mit anderen Waffen, und hab einfach Spaß an Bewegung zur Musik. Du willst deine eigene Musik verwenden? Kein Problem. Lass das Spiel zu deinen Songs passende Workouts generieren, ganz nach deinen Wünschen, oder werde kreativ und baue eigene Herausforderungen im Editor."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer