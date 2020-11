Five Dates: Rom-Com mit prominenten Gesichtern lädt zum Rendezvous auf PC, PS4, Xbox One und Switch

Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC) Screenshot - Five Dates (PC)

Am 17. November 2020 haben Wales Interactive und Good Gate Media die interaktive Liebeskomödie Five Dates für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam Microsoft Store und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,69 Euro statt 12,99 Euro), im eShop nicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 76 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Five Dates ist eine interaktive Liebeskomödie über die unberechenbare Welt des digitalen Datings. Mit fünf potenziellen weiblichen Partnern erkundet Vinny, ob man in einer Welt, in der es keine Körperberührungen mehr gibt, überhaupt noch zusammenpassen, sich verstehen und Kontakte knüpfen kann.Vinny, ein Millennial aus London, meldet sich während dem Lockdown der Coronavirus-Pandemie zum ersten Mal bei einer Dating-App an. Bei fünf potenziellen weiblichen Partnern muss Vinny für sein Video-Date mit völlig verschiedenen Persönlichkeiten Mut aufbringen. Mit Mandip Gill und Georgia Hirst.Die Entscheidungen des Zuschauers bestimmen Vinnys Interaktionen mit seinen Dates und deren Interesse an einer weiteren Verabredung. Mitten in einer komplizierten Reihe von Gesprächsthemen aus den verschiedensten Richtungen wird Vinny mit digitalen Game-Dates, unangenehmen Situationen und unerwarteten Wahrheiten konfrontiert."Die Macher versprechen über sieben Stunden Live-Action-Filmmaterial sowie zehn verschiedene Enden. Mit dabei sind Mandip Gill (Doctor Who), Georgia Hirst (Vikings), Sinead Harnett (Sängerin) und Taheen Modak (Two Weeks To Live). Regie führte Paul Rachid ( The Complex ).Letztes aktuelles Video: Trailer