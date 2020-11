Night is Coming: Von slawischer Mythologie inspirierte Aufbau- und Survival-Simulation für PC im Anmarsch

Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC) Screenshot - Night is Coming (PC)

Die russischen Entwickler Wild Forest Games haben eine Vereinbarung mit der Koch-Media-Gruppe geschlossen, um ihre Aufbau- und Survival-Simulation Night is Coming 2021 über Ravenscourt für PC zu veröffentlichen. Auf Steam kann man den von den Machern folgendermaßen beschriebenen Titel bereits auf die Wunschliste setzen: "Night is Coming ist eine Aufbau- und Survival-Simulation, die in einer dunklen, von der slavischen Mythologie inspirierten Fantasy-Welt spielt, deren Ursprünge in den mystischen Geschichten tief in der osteuropäischen Karpaten-Region gründen.Spieler müssen in der unversöhnlichen Kälte des Karpaten-Gebirges eine Siedlung errichten, wertvolle Rohstoffe sammeln und ihr Volk am Leben erhalten. Doch in der bedrohlichen Dunkelheit, von der das Land überzogen wird, lauern schaurige Biester und grausame Monster, die für ihre Siedlung eine zunehmende Gefahr darstellen.""Ich bin sehr glücklich, dass wir gemeinsam mit Koch Media Night is Coming veröffentlichen. Wir werden als Teil einer internationalen Familie nicht nur unsere Reichweite vergrößern, sondern auch wertvolle neue Impulse erhalten", so Sergey Kornilov, CEP von Wild Forest Studio. "Wir sind begeistert, gemeinsam mit Wild Forest Studio, diesen kommenden Titel zu veröffentlichen. Night is Coming passt perfekt in unser vielseitiges Portfolio an qualitativ hochwertigen Spielen und wird ein wertvoller Teil des Ravenscourt-Labels werden. Das gesamtes Team freut sich darauf, Wild Forest Studio mit unseren nationalen Netzwerken und unserer globalen Publishing-Erfahrung zu unterstützen", so Mario Gerhold, Int. Marketing Director bei Koch Media.Spielbeschreibung des Herstellers: "Tief in den düsteren Erzählungen der slawischen Mythologie verankert, überzeugt Night is Coming mit einer einzigartigen Interpretation des populären Aufbau-Survival-Genres: Blutige Kämpfe, eingebettet in ein düsteres Fantasy-Universum. Spieler sehen sich einer dauerhaften Bedrohung der Natur ausgesetzt. Mystische und tödliche Wesen müssen in den Nächten abgewehrt werden, damit das Überleben der Siedlungsbewohner sichergestellt werden kann.Die Herausforderungen zu bestehen, die eine wachsende Siedlung mit sich bringt, ist eine Sache - die Gefahren, die in der Nacht lauern, treibt die Spannung allerdings auf eine neue Spitze. Spieler müssen Kämpfer ausbilden, Verteidigungsstrukturen erschaffen und mächtige Zauber nutzen, so dass die Siedler sicher und vernünftig bleiben. Ein tiefgreifendes System, das im Hintergrund aktiv ist, hat einen großen Einfluss auf die Siedler. Es sorgt dafür, dass jeder Dorfbewohner eigene Präferenzen und Abneigungen hat. Aufbauen, verwalten, verbessern und kämpfen sind nur einzelne Elemente des übergeordneten Ziels: Das Überleben."Letztes aktuelles Video: Alpha Trailer