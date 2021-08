Super Animal Royale: Tierische Battle-Royale-Action kämpft sich aus dem Early Access

Natürliche Selektion: Plündere starke Waffen, Rüstung und Gegenstände, um in intensiven Online-Kämpfen mit 64 Spielern Spitzenprädator zu werden.

Die beste Welt: Entdecke die Geheimnisse der riesigen 2D-Insel, indem du dich mit den Einwohnern sprichst und sie nach Hinweisen durchsuchst.

Verschiedene Tiere für verschiedene Kämpfe: Sammle Hunderte von Tiersorten und personalisiere sie mit Tausenden von kosmetischen Gegenständen, Waffen, Outfits und sogar Schirmen!

Entwickelnde Events und Updates: Eine endlose Welle neuer Inhalte wie saisonaler Outfits, Tiere und Waffen zum Sammeln.

Schnell und haarig: Plätte deine Gegner in einem Hamsterball oder reite auf einem Riesenemu zum Gelobten Land.

Am 26. August 2021 haben die Pixile Studios und Modus Games die tierische Survival-Action Super Animal Royale für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access nach über zweieinhalb Jahren offiziell beendet. Die Veröffentlichung im hiesigen eShop steht allerdings noch aus. Die Umsetzung für Google Stadia soll folgen. Der Download via Steam PlayStation Store und Microsoft Store ist prinzipiell kostenlos (free to play). Neben Kaufoptionen für Ingame-Währung ist außerdem eine Super Edition mit exklusiven Perks und kosmetischen DLC-Gegenständen für 14,99 Euro erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von über 17.000 Reviews positiv).Weiter heißt es vom Hersteller: "Außerdem wurde (...) der Start von Season 1 bekannt gegeben, wodurch eine ganze Reihe neuer Inhalte ihren Weg ins Spiel finden. Spieler können sich ab sofort in der Haut der neuesten Züchtung in die Schlacht stürzen – die Superfrösche! Und was wäre ein Supertier ohne ein weiteres kleines, putziges Tierchen, das ihm folgt? Mini-Haustiere sind jetzt verfügbar! Diese Haustiere können im S.A.W.-Laden gekauft oder mit dem neuen Animal Pass freigeschaltet werden. Zudem können Spieler die Tierchen auf der brandneuen Streichelzoo-Karte besuchen und ihnen dort zwischen all der martialischen Action ein bisschen Liebe entgegenbringen.Außerdem können sich Fans mit dem brandneuen Super Animal World Animal Pass eine Reihe von zusätzlichen Belohnungen, Kosmetika und weiteren Goodies sichern. Zusätzlich erhält das Spiel ein Archivsystem, das es den Spielern ermöglicht, zuvor erhältliche Pässe zu kaufen und in einer druckbefreiten Umgebung – ohne Verfallsdatum im Hinterkopf – Spaß zu haben. Das Archiv umfasst derzeit zwei Pässe aus den Early-Access-Seasons. Zusätzliche kosmetische Items wie das Krieger-Outfit, die Super-Krieger-Schädelkatze und die Macuahuitl-Nahkampfwaffe sind ab sofort für eine begrenzte Zeit im Season 1 Starter-Pack erhältlich.Super Animal Royale ist ein Battle Royale mit einem zoologischen Twist. Spieler wählen ihr liebstes knuddeliges, genetisch verändertes Tier aus über 300 Rassen. Bei einer Auswahl aus mehr als 600 kosmetischen Gegenständen ist für jeden Typ was dabei und Spieler können sich super-stylisch vom Rücken eines Riesenadlers in einen Kampf auf Leben und Tod gegen 63 Kontrahenten stürzen! In den intensiven Matches schießen die putzigen Tierchen mit Schrotflinten auf Spatzen, werfen mit Granaten und Bananen um sich und reiten auf Emus und Hamsterbällen an die Spitze der Nahrungskette. Die explosive isometrische Action paart sich perfekt mit dem ausdrucksstarken Flat-Design-Stil, und das innovative Fog-of-War-System ermöglicht ein Spielerlebnis, das gleichermaßen tiefgründig und strategisch wie spaßig und zugänglich ist."Als Hauptfunktionen werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer