Slasher's Keep: Hack'n'Slay-Rollenspiel kämpft sich aus dem Early Access

Am 19. November 2020 hat Solo-Entwickler Damian Schloter sein First-Person-Roguelite-Rollenspiel Slasher's Keep für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach mehr als zweieinhalb Jahren offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 26. November ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,49 Euro statt 13,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 215 Reviews positiv).Slasher's Keep ist ein prozedural generierter Kerker, aus dem man immer wieder auszubrechen versucht, stirbt und stärker wird. Schloter verspricht dynamische Nahkampf-Action mit verschiedenen Angriffs- und präzisen Abwehrmanövern, Zauberstäbe für magische Fernangriffe, freischaltbare Charaktere, ein Crafting-System auf Dragon-&-Drop-Basis sowie zahlreiche Fallen und Geheimnisse. Technisch wird auf handgemalte Sprites und Cel Shading gesetzt.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer