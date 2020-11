Ruinverse: Fantasy-Rollenspiel nimmt Kurs auf PC und Xbox One

Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC) Screenshot - Ruinverse (PC)

Am 4. Dezember 2020 wollen Kemco und Exe-Create das bereits für iOS und Android erschienene 2D-Fantasy-Rollenspiel Ruinverse auch für PC und Xbox One veröffentlichen. Im Microsoftt Store kann man den Xbox Play Anywhere unterstützenden Titel bereits für 14,99 Euro vorbestellen, auf Steam auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Folge Kit, einem gutmütigen Transporteur, und seiner lebhaften Kindheitsfreundin Allie, wie sie sich mit einem drittklassigen Betrüger, einem Quacksalber und einer albernen Zwergin zusammentun und auf einer Weltreise Allie aus einer Notlage, die ihre komplette Existenz bedroht, befreien wollen und dabei triumphale und schreckliche Momente durchleben, die für Rollenspiel-Fans überall unvergesslich sein werden!Erstaunlicherweise hat Allie die Seele eines anderen Wesens in sich. Immer, wenn sie Kit trifft, wechseln die Seelen. Was wird dieser seltsamen Gruppe bei ihrem Abenteuer zustoßen? Verteile Geschicklichkeitspunkte mit dem Fähigkeitenbaum und spezialisiere dich auf eine einzige Fähigkeit oder betreibe eine Vielzahl an Magie. Mit den vielen einzigartigen Meistern und mächtiger Ausrüstung, die von Feinden in rundenbasierten Kämpfen abgeworfen wird, sind die Herausforderungen unbegrenzt." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer