Aurora: A Child's Journey: Emotionales Umwelt-Abenteuer aus Brasilien

Am 20. November 2020 haben die brasilianischen Entwickler Luski Game Studio zusammen mit Prothos ihr zeitkritisches Action-Adventure Aurora: A Child's Journey für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos und die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 73 Reviews positiv).In Aurora: A Child's Journey schlüpft man in die Rolle eines jungen Mädchens, das herausfinden will, warum sein Heimatdorf von Feuern bedroht wird. Die Macher versprechen ein kurzes, aber emotionales Abenteuer mit bewegender Story, in dem sich Realität und Vorstellungskraft vermischen, während man Rätsel- und Geschicklichkeitseinlagen bewältigt. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Trailer