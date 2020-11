Super Buckyball Tournament: Preseason: Cyberpunk-Sportspiel der Portia-Macher startet in die Vorsaison

Super Buckyball Tournament Preseason Is Now Live On #Steam! ⚽️🔥🤖🙌



Choose your character and come aboard on this exciting 3v3 online multiplayer! #SBT is the next step in sports evolution. Play FOR FREE now: https://t.co/Ty624wSS0U pic.twitter.com/sKR7BriXKD



— SBT (@SuperBuckyBall) November 19, 2020

Am 19. November 2020 haben Pathea Games ( My Time at Portia Ever Forward und Planet Explorers ) mit Preseason eine Vorabversion ihres 2021 auf Free-to-play-Basis via Steam erscheinenden Sci-Fi-Sportspiels Super Buckyball Tournament für PC veröffentlicht Der Download per Steam ist kostenlos und die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 477 Reviews positiv). Spätere Konsolenumsetzungen sind laut offizieller Website in Planung. Die Macher beschreiben Super Buckyball Tournament als physikbasiertes Teamsportspiel, bei dem zwei Mannschaften mit je drei Teammitgliedern gegeneinander antreten, um einen großen Ball mit individuellen Gerätschaften und Spezialfertigkeiten ins gegnerische Tor zu befördern. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Preseason Launch Trailer