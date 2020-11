Succumate: Dämonisches Anime-Abenteuer für PC veröffentlicht

Screenshot - Succumate (PC) Screenshot - Succumate (PC) Screenshot - Succumate (PC) Screenshot - Succumate (PC) Screenshot - Succumate (PC)

Am 21. November 2020 haben Kagura Games und Dojin Otome ( Summer Memories ) das Anime-Abenteuer Succumate für PC veröffentlicht . Auf Steam wird noch bis zum 27. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 67 Reviews positiv).In Succumate kommt man eines Tages nach Hause und findet eine Dämonin namens Lilim in seinem Appartment, die es fortan zu versorgen und zu unterhalten gilt, was eine geschickte Zeit- und Geldeinteilung erfordert. Die Macher bezeichnen es als übernatürliches Slice-of-Life-Adventure im gegenwärtigen Japan.Letztes aktuelles Video: Trailer