Screenshot - Tukoni (PC) Screenshot - Tukoni (PC) Screenshot - Tukoni (PC) Screenshot - Tukoni (PC) Screenshot - Tukoni (PC) Screenshot - Tukoni (PC)

Am 19. November 2020 haben Oksana Bula, Alexey Furman und Alexey Sysoiev das Point'n'Click-Adventure Tukoni für PC veröffentlicht. Der Download via Steam und itch.io ist kostenlos. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 227 Reviews positiv).Das vornehmlich an Kinder gerichtete Spiel basiert auf Oksana Bulas gleichnamiger Buchreihe über Waldgeister namens Tukoni, die eine magische handgemalte Welt erkunden, Nahrung sammeln, einzigartige Charaktere treffen, Gegenstände herstellen und Rätsel lösen. Lesekenntnise sind zum Spielen nicht nötig, da sämtliche Dialoge und Hinweise in Bildform dargestellt werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer