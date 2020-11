NEO: The World Ends With You: Nachfolger von The World Ends With You für PS4 und Switch angekündigt

Square Enix hat NEO: The World Ends With You für PlayStation 4 und Switch angekündigt. Der Nachfolger von The World Ends With You (-Final Remix-) soll im Sommer 2021 veröffentlicht werden. In dem Action-Rollenspiel wird man als "Rindo" eine stilisierte Nachbildung von Shibuya erkunden, während man um das Überleben kämpft und die Geheimnisse der Reaper lüftet.NEO: The World Ends With You setzt auf eine comichafte Inszenierung. Die Spieler sollen die Sehenswürdigkeiten, die typischen Klänge und die Kultur dieses geschäftigen Bezirks von Tokyo erkunden und an der Seite ihrer Verbündeten in rasanten Kämpfen gegen Monster antreten und Missionen abschließen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer