NEO: The World Ends With You: PC-Version erscheint Ende September

Der Releasetermin von NEO: The World Ends With You ab 56,99€ bei kaufen ) auf dem PC steht fest. Es wird am 28. September 2021 im Epic Games Store erscheinen - jedenfalls laut einem Artikel auf dem Square-Enix-Blog . Das Japan-Rollenspiel ist bisher für PS4 und Switch erhältlich. Das Spiel ist der Nachfolger von The World Ends With You (-Final Remix-). Zum Test auf PS4/Switch : Ende Juli ist uns NEO: The World Ends with You doch tatsächlich durch die Test-Lappen gerutscht. Inzwischen haben wir allerdings Zeit für eine Rückkehr nach Tokio gefunden und klären, ob das Anime-Rollenspiel von Square Enix und h.a.n.d. ähnlich begeistert wie sein grandioser Vorgänger.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer