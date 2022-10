NEO: The World Ends With You: Überraschender Steam-Release & direkt im Angebot

NEO: The World Ends with You – Steam-Boni und Launch-Sale

Legendärer Kopfhörer: Erhöht die Fundrate von Objekten deutlich.

Legendäres Tanktop: Erhöht den Angriff deutlich.

Legendäre Shorts: Der Träger steht schneller auf, wenn er zu Boden geworfen wurde.

Legendäre Turnschuhe: Erhöht in Kämpfen das Bewegungstempo.

Legendärer MP3-Player: Erhöht die LP immens.





Pin: Rettendes Raumschiff: Halte die Taste gedrückt, um die LP deines Teams langsam wiederherzustellen.

Klamotten: Virupaksa-Kapuzenpulli: Erhöht die LP deutlich.

CD: Twister (NEO Mix): Fügt diesen Song als Musikoption für das Hauptmenü hinzu.

Darum geht es in NEO: The World Ends with You

Nicht das Ende der Welt, sondern ein Neuanfang: Das im Sommer 2021 erschienene JRPG NEO: The World Ends with You hat gestern endlich den Sprung zu Steam geschafft.Die Ankündigung der Veröffentlichung kam ohne viel Aufsehen bei Twitter : Square Enix postete einen 30-sekündigen Trailer des Spiels und schrieb: „Wir haben eure Rufe erhört!“ Damit kommen nun auch Steam-Nutzer in den Genuss der Fortsetzung zum 2007 erschienenen The World Ends with You , vorher war der Titel auf dem PC exklusiv im Epic Games Store zu haben.Um Steam-Nutzern den spontanen Release noch attraktiver zu gestalten, ist NEO: The World Ends with You bis zum 25. Oktober sogar um 25 Prozent reduziert: Statt dem regulären Preis von 59,99 Euro zahlt ihr für das rockige Rollenspiel aktuell also nur 44,99 Euro. Außerdem gibt es ein paar exklusive digitale Boni in der Steam-Version:Einige Fans haben NEO: The World Ends with You bereits auf Steam erstanden und loben in den Rezensionen die PC-Fassung, die flüssig laufen soll. Ein Spieler hat sich die Mühe gemacht, das Square Enix-Rollenspiel auch schon auf seinem Steam Deck auszutesten und berichtet , dass es abseits kleiner Stotterer ein perfekter Titel für Valves Handheld-PC sei.Typisch für japanische Rollenspiele sind auch die Einsätze in NEO: The World Ends with You gigantisch hoch: In der Rolle von Rindo Kanada nehmt ihr am sogenannten „Reapers Game“ teil, in dem ihr zusammen mit euren treuen Mitstreitern Missionen abschließt, um genug Punkte zu sammeln und an die Spitze zu klettern. Wer gewinnt, hat einen Wunsch frei, doch wer verliert, setzt sein Leben aufs Spiel!Dabei stattet ihr eure Teammitglieder mit verschiedenen Pins aus, um ihnen mächtige Magie-Angriffe an die Hand zu geben und beispielsweise Felsbrocken durch die Gegend zu schleudern oder Laserstrahlen abschießt. In unserem Test konnte uns NEO: The World Ends with You letztes Jahr mit seiner bunten Spielwelt und den abgedrehten Charakteren begeistern.Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer