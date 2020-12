Fireworks Mania: Das virtuelle Silvester-Feuerwerk kann beginnen

Screenshot - Fireworks Mania (PC) Screenshot - Fireworks Mania (PC) Screenshot - Fireworks Mania (PC) Screenshot - Fireworks Mania (PC) Screenshot - Fireworks Mania (PC) Screenshot - Fireworks Mania (PC)

Wer auch dieses Silvester trotz Corona-Beschränkungen ein Feuerwerk abbrennen will, kann das mit dem am 17. Dezember 2020 erschienenen Fireworks Mania von Laumania ohne großes Verletzungsrisiko am heimischen PC tun. Der Download via Steam kostet lediglich 9,99 Euro und die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 51 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "FIREWORKS MANIA ist ein explosiver Simulator indem man in verscheidenen 'low-poly' Gebieten durchdrehen und jedes Feuerwerk das man will verschießen kann.Auch wenn das Spiel als Gelegenheitsspiel konzipiert ist, bei dem die Spieler nur für kurze Zeit Spaß haben, kann das Spiel kreative Spieler leicht stundenlang unterhalten, wenn sie eine Feuerwerkshow kreiren oder die Umgebungen auf der Jagd nach Dingen erforschen, die in die Luft fliegen sollen. Zwei Spielsitzungen sind meist nicht gleich, da das Spiel stark physikbasiert ist und jedes Mal zu einem anderen Ergebnis führen kann. Dies führt oft zu lustigen Momenten, in denen die Dinge nicht wie geplant laufen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer