Tomb Raider Reloaded: Mobiler Ableger soll 2021 erscheinen

DerSnake hat geschrieben: ? Heute 09:51 Soll der Ableger das restliche Geld einholen was sich SE von TR2013/Rise/Shadow erhofft hat diese aber nicht einspielen konnten?

Oder noch besser worauf ich schon lange warte. Ein Remake von Tonb Raider 2! Erst vor kurzen Anniversary wieder durchgespielt und nach wie vor ein klasse Remake! Soll der Ableger das restliche Geld einholen was sich SE von TR2013/Rise/Shadow erhofft hat diese aber nicht einspielen konnten?So aber so hoffe ich mal das da auch ein neuer richtiger Teil kommt. Aber bitte mit weniger Spielunterbrechungen & Sammelkrams. SOTR war hier einfach übertrieben und generell...so bissel hätte ich gerne die alte Lara Croft zurück.Oder noch besser worauf ich schon lange warte. Ein Remake von Tonb Raider 2! Erst vor kurzen Anniversary wieder durchgespielt und nach wie vor ein klasse Remake!

Das Problem bei Shadow of the Tomb Raider war die Story, die irgendwie Null auf den Teil vorher passte und irgendwie so wirkte als wenn Sie schon seit Jahren in der Schublade lag und krampfhaft angepasst worden war damit es irgendwie passte...und als zweites das alle Gebiete quasi identisch aussahen. Rise hatte es hinbekommen das es verschiedenste Landschaftsarten gab, die sich auch stark unterschieden, das sorgte wenigstens für optische Abwechslung. Bei Shadow war alles Grün in Grün in Grün.Wie schon erwähnt: ich gehe davon aus das das Script von Shadow (unter anderem Namen und mit einer anderen Grundstory (= kein Trinity)) schon länger existierte und irgendjemand es nun unbedingt umsetzen wollte und es dann auf Teufel komm raus gemacht wurde. Trinity passte Null dazu und wurde irgendwie unpassend reingepresst....und das merkt natürlich auch der Spieler.