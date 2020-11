Gods Will Fall: Keltisches Dark-Fantasy-Abenteuer angekündigt

Ikonische Götter und Reiche - Enthülle die dunklen Geheimnisse eines jeden einzelnen alten Gotts während Du ihre verwinkelten und finsteren Schlupfwinkel erkundest. Lakaien, die sich bei der Verteidigung ihrer Gottheiten durch nichts und niemanden stoppen lassen, machen jedes Abenteuer tödlicher als das zuvor.

Keltischer Krieger-Clan - Wähle Deinen Helden weise auch acht unterschiedlichen Kriegern unterschiedlicher Größenordnung, jeder ausgerüstet mit seiner eigenen exklusiven Waffengattung. Der Sieg soll hart verdient sein und wird mit einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Gegenständen belohnt. Doch jede Niederlage wird die Herausforderer in den Kerker führen, wo sie um Erlösung betteln.

Erlebe eine Welt der Dualität - Genieße die ruhevolle Aussicht während Du die beeindruckenden und üppigen Landschaften der Oberwelt durchstreifst. Jedoch liegt hinter jedem altertümlichen Portal ein Reich der Götter. Berstend vor schauriger Kreaturen - Reiche, die auf dem Leid der Menschen erbaut wurden. Jeder beschrittene Pfad, jede geöffnete Pforte unterscheidet sich von der letzten und eröffnet mit jedem Mal ein neues Abenteuer.

Eine Lektion in Brutalität - Mit einem "Pick up & Play"-Kampfstil, der leicht zu erlernen, jedoch schwer zu meistern ist, wartet eine riesige Herausforderung auf jeden Abenteurer. Stärke Deinen Krieger, indem Du Dich in Schlachten stürzt und erwecke den Berserker in ihm. Die Niederlage ist nur Augenblicke entfernt und die Götter erwarten ihre Herausforderer.

Das britische Indie-Studio Clever Beans und Publisher Deep Silver haben die Dark-Fantasy-Action Gods Will Fall angekündigt, die am 29. Januar 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia erscheinen soll . Via Steam GOG und Epic Games Store kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die qualvolle Herrschaft der Götter besteht seit Jahrtausenden. Erpicht auf Grausamkeit und Leid erwarten sie Huldigung und blinden Gehorsam, basierend auf dem Eid zur Treue eines jeden Menschenwesen, ganz gleich ob Mann, Frau oder Kind. Diejenigen, die sich den Göttern widersetzen, erwartet ein langsamer und gnadenloser Tod.Spieler von GODS WILL FALL begeben sich auf den blutigen Pfad der Krieger und erleben den verzweifelten Versuch der Menschheit, dem erbarmungslosen Griff der Götter zu entfliehen. Jeder Mann, jede Frau und jedes noch so wehrhafte Menschlein, das der brutalen Herrschaft der Götter schon seit langer Zeit zu entkommen gedenkt, ist dazu aufgerufen, einen von acht keltischen Clans aus Überlebenden zu formen, sich zu erheben und sich den Legionen unheilbringender Bestien und Lakaien zu stellen, die sich in den finsteren Reichen der Götter verbergen. Der Erfolg eines jeden persönliches Feldzugs steht und fällt mit jeder getroffenen Entscheidung. Siege und erlebe, wie Legenden geboren werden. Unterliege und sie zu, wie Leben zu Staub zerfallen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer