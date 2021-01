Gods Will Fall: Der Kampf gegen die teuflischen Götter beginnt heute

Deep Silver veröffentlicht heute sein Action-Adventure Gods Will Fall für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia. Freunde von düsteren, actionreichen Fantasy-Spielen erleben laut Vorgeschichte den Kampf der letzten, verbliebenen keltischen Krieger einer besiegten Armee gegen diabolische Götter.Neben der Standard-Edition von Gods Will Fall, erscheint der Titel auch in der "Valiant Edition", welche die „Kopfbedeckung des Jägers“ (Hunter’s Head Gear) und den DLC „Valley of the Dormant Gods“ enthält.Gods Will Fall wurde von dem in Manchester ansässigen Indie-Studio Clever Beans entwickelt. Im Spiel stellen sich acht Krieger, jeder davon mit einer charakteristischen Waffe ausgerüstet, der Herausforderung, die Geheimnisse der altertümlichen Götter ans Licht zu bringen. Das Kampfsystem ist laut Pressetext schnell erlernt, doch nur wer es vollständig meistert, habe eine Chance, siegreich aus der Schlacht hervorzugehen:"Der Nervenkitzel der Jagd liegt dem Clan im Blut, und es ist ein festes Ritual, die erbeuteten Trophäen mit Stolz zu tragen sowie für alle sichtbar zur Schau zu stellen. Die Felle von fünf exklusiven Bestien Wolf, Bär, Wildschwein, Fuchs und Dachs - können von jedem Krieger getragen werden und dienen als Warnung an die Götter, dass die Jagd tatsächlich eröffnet ist. Die „Kopfbedeckung des Jägers“ wird bei jedem neuen Spieldurchgang per Zufallsprinzip der jeweils aktuellen Krieger-Truppe zugeteilt und man darf jedes Mal gespannt sein, welche Helden dem Spieler ihre Lieblings-Tierkopfbedeckung präsentieren.Der DLC „Valley of the Dormant Gods“ erweitert das Spiel um drei neue Götter (zusätzlich zu den zehn bereits im Spiel enthaltenen), zwei neue Waffenklassen, neue Gegenstände und Fertigkeiten sowie Weltkarten-Boni und das Gewand des Kriegers. Die Inhalte werden in den kommenden Monaten in Form von drei neuen Leveln im Spiel veröffentlicht, wobei jedes Level einen neuen Gott und weitere Boni enthält.- Drei neue Götter - Kämpfe Dich durch drei neue finstere Reiche der Götter. Jeder dieser unerforschten grausigen Schauplätze, von Unmengen abscheulicher Lakaien bewohnt, wird Deinen Mut auf eine zermürbende Probe stellen.- Neue Waffenklassen - Spiele zwei neue barbarische Arten von Kriegern, von denen jeder seinen eigenen, todbringenden Kampfstil mit einbringt.- Neue Gegenstände - Eine Fülle von neuen Ausrüstungsgegenständen und Vorräten, um Deinen Clan im Kampf zu unterstützen und das Kriegsgeschick zu den eigenen Gunsten zu wenden.- Neue Fertigkeiten - Neue Methoden des Nahkampfes, um das Kampfsystem Deiner Krieger weiter auszubauen und sicherzustellen, dass so der passende Champion für die bevorstehende Schlacht ausgewählt wird.- Weltkarten-Boni - Halte beim Durchqueren der beschaulichen Weltkarte die Augen offen und entdecke verborgene Geheimnisse, die sich nun in den friedlichen Landschaften aufspüren lassen.- Gewand des Krieges – Kleide Deinen Clan mit den feinsten kampftauglichen Gewändern und Kopfbedeckungen, um besonders stylisch ins Gefecht zu ziehen.(...)Spieler von Gods Will Fall begeben sich auf den blutigen Pfad der Krieger und erleben den verzweifelten Versuch der Menschheit, dem erbarmungslosen Griff der Götter zu entfliehen. Jeder Mann, jede Frau und jedes noch so wehrhafte Menschlein, das der brutalen Herrschaft der Götter schon seit langer Zeit zu entkommen gedenkt, ist dazu aufgerufen, einen von acht keltischen Clans aus Überlebenden zu formen, sich zu erheben und sich den Legionen unheilbringender Bestien und Lakaien zu stellen, die sich in den finsteren Reichen der Götter verbergen."Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer