Haydee 2: Fortsetzung des lasziven Metroidvania-Shooters veröffentlicht

Am 23. November 2020 haben Haydee Interactive ihren Puzzle-Shooter Haydee 2 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 30. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,89 Euro statt 20,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind wie schon beim 2016 erschienenen Vorgänger "sehr positiv" (aktuell sind 92 Prozent von 116 Reviews positiv).Anders als bei Haydee spielt man in der Fortsetzung aber keinen Mensch-Roboter-Hybriden, sondern schlüpft in die Rolle einer jungen, knapp bekleideten Frau, die in einer merkwürdigen Anlage zu sich kommt und keine Ahnung hat, wo sie eigentlich ist und warum sie hier ist. Um zu fliehen, muss sie Rätsel lösen, Gegner eliminieren und diverse Herausforderungen bestehen. Die Macher versprechen sechs unterschiedlich gestaltete Sektionen mit 160 Räumen, die es ohne Autosave-Funktion, Checkpoints, Gesundheitsregeneration, Zielmarker, interaktive Karten oder Gnade zu bewältigen gilt. Munition und Heilungen sollen ebenso knapp sein wie Platz im Inventar.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer