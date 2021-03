Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4: Motorrad-Rennspiel für Vorbesteller erhältlich

Mit dem Launch-Trailer stimmt Milestone auf die Veröffentlichung von Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 ein, denn ab sofort dürfen sich Vorbesteller der Konsolen-Versionen bereits auf den Sattel schwingen. Der reguläre Release folgt dann am 11. März für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia. Funktionen wie Smart Delivery oder eine kostenlose Upgrade-Funktion von PS4 auf PS5 werden offenbar nicht geboten.In der Pressemitteilung heißt es:"Die größte Neuerung in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ist der umfangreiche Karriere-Modus. Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise eröffnen sich den Spielern neue Wege den Traum vom Profi-Fahrer zu verwirklichen – sie können die Ranglisten erklimmen und ihre Gameplay-Erfahrung individualisieren. Das Hauptziel ist und bleibt: Ruhm! Die angehenden Profis starten ihren Karriereweg bei den Futures und müssen sich bis an die Weltspitze durchkämpfen. Dies bedeutet, dass Spieler ihre Fähigkeiten auf diesem Weg permanent verbessern müssen und dabei wird der Talentbaum eine entscheidende Rolle spielen. Während den Rennen, Spezial-Events, Trainings und den Journals können Punkte erspielt werden, die für spezifische Veränderungen ausgegeben werden und die Perfomance des Fahrers verbessern."Darüber hinaus werden auch der Compound-Modus zum freien Herumfahren, der Streckeneditor und die dedizierten Server, die für die Mehrspieler-Duelle bereitgestellt werden. Außerdem wird in diesem Jahr auch der eSport mit einem eigenen Wettbewerb Einzug in die Reihe halten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer