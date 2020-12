Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition: Original-Version (2018) nicht mehr auf Steam erhältlich; Nutzer kritisieren Veröffentlichungspolitik

Square Enix hat bekanntlich am 4. Dezember die Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition als überarbeitete und erweiterte Version von Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals auch für PC veröffentlicht. In dem Zusammenhang hat der Publisher den Verkauf der "alten Version" (Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals; 4. September 2018) auf Steam eingestellt. Stattdessen kann man nur die neue Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition kaufen.Einige Käufer der ersten Version fühlen sich von Square Enix schlecht behandelt und bekunden ihren Unmut auf Steam via PCGamesN . Für Besitzer von Dragon Quest 11 aus dem September 2018 wird z.B. keine Upgrade-Möglichkeit auf die Definitive Edition angeboten. Es gibt auch kein Rabatt-Angebot für einen Neukauf. Es sei "enttäuschend", dass man ein komplettes Spiel kaufen müsse, nur um Zugriff auf die neuen Inhalte zu erhalten, die vielmehr als Erweiterung zu betrachten wären, heißt es in den Review-Beiträgen der Nutzer. Und diejenigen, die lieber die (grafisch leicht bessere) Originalversion kaufen wollen, die aber weniger Inhalte und Features bietet, kommen nicht auf ihre Kosten, weil sie lediglich die neue Definitive Edition kaufen können. Hintergrund: Die ursprüngliche Version basierte auf der PS4-Fassung und bot eine etwas höhere Grafikqualität als die Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition, die auf der Switch-Variante fußt.In dem Zusammenhang werden abermals die Nutzerreviews als Protestplattform gegen die Veröffentlichungspolitik des Publishers genutzt. Für Square Enix ist dieses Vorgehen nichts Neues, so wurden z.B. Sleeping Dogs (2012) durch die Sleeping Dogs - Definitive Edition (2014) und Deus Ex: Human Revolution (2011) durch den Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut (2013) ersetzt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen 2D und 3DModus