Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition: Rollenspiel jetzt auch für Stadia erhältlich

Am 16. März 2021 hat Square Enix die bereits für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältliche Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition auch für Google Stadia veröffentlicht. Bis zum 30. März wird ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Anime-Rollenspiels gewährt. Passend dazu gibt es auch via PlayStation Store (bis 18. März), Microsoft Store (bis 22. März) und Steam (18. - 29. März) einen entsprechenden Preisnachlass.Auszug aus dem Fazit des PC-Tests : Dragon Quest 11 S bietet (...) ungemein charmante Rollenspielunterhaltung alter japanischer Schule: Von den klassischen Rundenkämpfen ohne anpassbaren Schwierigkeitsgrad, die sich in der Definitive Edition zumindest beschleunigen lassen, über das angestaubte Speicher- und Inventarsystem bis hin zum nahezu völlig stummen Protagonisten. Veteranen wird's freuen, jüngere Semester womöglich zunächst abschrecken. Wer sich aber auf die Zeitreise einlässt, erlebt ein durch und durch liebevoll inszeniertes Rollenspiel-Abenteuer, wie man es heute nur noch selten findet.Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Launch Trailer Stadia