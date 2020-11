Ball at Work: Physikbasiertes Geschicklichkeitsspiel für PC veröffentlicht

Screenshot - Ball at Work (PC) Screenshot - Ball at Work (PC) Screenshot - Ball at Work (PC) Screenshot - Ball at Work (PC) Screenshot - Ball at Work (PC) Screenshot - Ball at Work (PC)

Am 24. November 2020 haben die Famous Dogg Studios ( Rude Racers ) ihr physikbasiertes Geschicklichkeitsspiel Ball at Work für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos (Free to play) und bietet 18 von 44 Levels. Wer mehr will, kann für aktuell 1,11 Euro statt 1,59 Euro die Boss Edition erwerben und Zugang zu sämtlichen Levels und anderen Extras erlangen. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 126 Reviews positiv).Im Spiel lässt man einen Ball durchs Büro springen, um schnellstmöglich ans Ziel zu gelangen. Es gilt Hindernisse zu bewältigen, Tricks auszuführen und Abkürzungen zu entdecken. Abschließend gibt's eine Bewertung, mit der man sich über Ranglisten mit anderen Spielern messen kann. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer