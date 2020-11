Gal Gun Returns: Neuauflage der frivolen Anime-Schießbude datiert

Screenshot - Gal Gun Returns (Switch) Screenshot - Gal Gun Returns (Switch) Screenshot - Gal Gun Returns (Switch) Screenshot - Gal Gun Returns (Switch) Screenshot - Gal Gun Returns (Switch) Screenshot - Gal Gun Returns (Switch) Screenshot - Gal Gun Returns (Switch)

Screenshot - Gal Gun Returns (PC, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Gal Gun Returns (PC, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Gal Gun Returns (PC, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Gal Gun Returns (PC, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Gal Gun Returns (PC, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Gal Gun Returns (PC, Switch, One, XboxSeriesX)

Mit Gal Gun Returns soll am 12. Februar 2021 die Neuauflage des bislang nur in Japan veröffentlichten Schulmädchen-Rail-Shooters Gal Gun für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen, wie PQube und Inti Creates bekannt geben . Die Switch-Version wird im Gegensatz zu den PC- und Xbox-Fassungen auch als reguläre Boxversion im Handel erhältlich sein. Für Sammler gibt's hingegen limitierte Birthday Suit Editionen von Rice Digital für alle Plattformen via Funstock Die zum zehnjährigen Jubiläum erscheinende Neuauflage soll mit neuen Spielmodi, Artworks, Minispielen, Sprachausgabe und integrierten DLCs aufwarten. Außerdem hat man vorab schon mal die neue Introsequenz veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Opening Movie