Amazing Cultivation Simulator: Fernöstliche Aufbau-Strategie verlässt den Early Access

Am 25. November 2020 haben GSQ Games und Gamera Game eine englischsprachige Version des in China bereits über 700.000 Mal verkauften Amazing Cultivation Simulator für PC veröffentlicht und den Early Access des fernöstlichen Aufbau-Strategiespiels damit nach knapp zwei Jahren offiziell beendet. Der Download via Steam kostet 20,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 85 Prozent von 9.592 Reviews positiv).In der nach eigenen Angaben auf chinesischer Mythologie und Fantasy-Literatur basierenden sowie spielerisch von RimWorld und Dwarf Fortress inspirierten Simulation geht es um die Hege und Pflege einer von Taoismus and Buddhismus geprägten Religionsgemeinschaft. Man versucht neue Anhänger zu finden, den Einflussbereich zu vergrößern sowie Handel und mythologische Forschung zu betreiben. Darüber hinaus muss man aber auch gegen böse Dämonen und Bestien in den Kampf ziehen und mächtige Relikte sammeln, um Unsterblichkeit zu erlangen.Letztes aktuelles Video: Trailer