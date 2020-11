Children of Silentown: Prologue: Kostenloser Vorgeschmack auf das düstere 2D-Abenteuer

Erkunde die Stadt auf der Suche nach Hinweisen, aber pass auf, betrete nicht den Wald.

Ein einzigartiger, beunruhigender 2D-Kunststil für eine mysteriöse, dunkle Geschichte.

Musik spielt eine entscheidende Rolle und das Erlernen des Singens wird Lucy in Zeiten der Not helfen.

Kombiniere Gegenstände, um unerwartete Ergebnisse zu erzielen!

Viele skurrile Charaktere (Und Tiere!), mit denen man interagieren kann.

Spiele Minispiele mit den anderen Kindern des Dorfes!

Eine sehr gemeine Katze, die darauf programmiert ist, sich bei jeder Gelegenheit mit Lucy zu messen.

Neugierige, originelle Rätsel

Am 25. November 2020 haben Elf Games ( Little Briar Rose ) und Luna2 Studio einen spielbaren Prolog zu ihrem 2D-Adventure Children of Silentown für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo man auch das finale, aber noch terminlose Spiel schon auf die Wunschliste setzen kann, ist kostenlos. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 84 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Lucy hat Angst vor dem Wald, genau wie jedes andere Kind: Jeden Abend rauben ihr die widerhallenden Geräusche den Schlaf. Nicht einmal ihre Träume sind ein sicherer Ort, an dem sie spielen könnte. Das Verschwinden von Menschen ist im Dorf keine Seltenheit, aber diesmal ist Lucy alt genug, um selbst Ermittlungen aufzunehmen. Zumindest denkt sie das."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Prologue Launch Trailer