Hiveswap: Act 2: Zweiter Teil des narrativen Homestuck-Abenteuers steht bereit

Am 25. November 2020 haben What Pumpkin Games ihr narratives 2D-Adventure Hiveswap: Act 2 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 2. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Der Vorgänger , zu dem es auch eine kostenlose Demo gibt, wird aktuell sogar mit 50 Prozent Preisnachlass angeboten. Die bisherigen Nutzerreviews des zweiten Teils sind "sehr positiv", die des Vorgängers sogar "äußerst positiv".Hiveswap spielt wie Pesterquest in Andrew Hussies Homestuck-Universum und soll insgesamt vier Akte umfassen. Die Macher sehen es als Liebesbrief an das goldene Zeitalter der humorvollen Point'n'Click-Adventures der 1990er Jahre und versprechen auch für den zweiten Besuch auf dem Planeten Alternia viele bizarre Landschaften, schillernde Charaktere und schicksalhafte Entscheidungen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer