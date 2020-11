Cryospace: Weltraum-Überlebenskampf für PC angekündigt - inspiriert von Alien, Pandorum & Co

Screenshot - Cryospace (PC) Screenshot - Cryospace (PC) Screenshot - Cryospace (PC) Screenshot - Cryospace (PC) Screenshot - Cryospace (PC)

Die polnischen kuklam studios haben den Survival-Horror Cryospace angekündigt, der 2022 für den PC erscheinen soll. Dort schlüpft man wie bei Dead Space in die Rolle eines Wartungs-Spezialisten und ist damit die letzte Rettung für alle Passagiere, die friedlich im Cryoschlaf vor sich hin schlummern und nichts von dem Horror mitbekommen, der sich an Bord abspielt.Denn nicht nur Sauerstoffmangel und Hunger stellen die Crew vor eine Herausforderung: Auch außerirdische Kreaturen treiben sich auf den Decks herum und haben es auf die Menschen abgesehen. Kein Wunder also, dass die Entwickler Filme wie Alien oder Pandorum und Werke des Autors Philip K. Dick als Inspirationsquelle nennen.Im Spiel dreht es sich aber nicht nur um direkte Auseinandersetzungen, sondern auch die Beschaffung von Ressourcen und dem Aufbau einer schlagkräftigen Truppe aus erweckten Kolonisten, die alle über individuelle Fähigkeiten verfügen, aber ebenfalls mit Nahrungsmitteln, Waffen und Munition versorgt werden wollen. Statt einer Schulteransicht im Stil von Dead Space wird das Geschehen in einer isometrischen Perspektive inszeniert, die mehr Ähnlichkeiten zu Zweistick-Shootern wie Dead Nation oder Alienation aufweist.Weitere Informationen gibt es bei Steam Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer