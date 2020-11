Nordlicht: Eisiges Rätselabenteuer für Switch veröffentlicht

Screenshot - Nordlicht (Switch) Screenshot - Nordlicht (Switch) Screenshot - Nordlicht (Switch) Screenshot - Nordlicht (Switch) Screenshot - Nordlicht (Switch) Screenshot - Nordlicht (Switch)

Am 26. November 2020 haben Deep Silver und illius das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete 2D-Puzzle-Adventure Nordlicht auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 3,99 Euro. Auf Steam ist man dank eines aktuellen Rabatts von 75 Prozent sogar schon für 0,99 Euro dabei.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nordlicht ist ein Abenteuerspiel, bei dem du eine ungewöhnliche Familie auf eine spannende Reise in den kalten Norden begleitest. Abwechselnd steuerst du die neugierige Aurora, ihren besten Freund, das Meerschweinchen Peter Silie, das ihr nicht von der Seite weicht, und ihren klugen Vater Rupert. Auf ihrem Weg entdecken sie die geheimnisvollen Sternbilder der Polarnacht und müssen sich den Gefahren der Natur und ihren eigenen Ängsten stellen. Dazu benutzt und kombinierst du gefundene Gegenstände in traditioneller Point-and-Click-Manier. Manchmal muss du aber auch deine Geschicklichkeit und dein Reaktionsvermögen unter Beweis stellen, wenn du mit deinem Segelboot Eisbergen, Riesenwellen und Gewittern trotzt. Die intuitive Bedienung, stimmungsvolle Musik und liebevoll handgemalte Grafiken machen Nordlicht zu einem unvergesslichen Erlebnis - nicht nur für Kinder."Letztes aktuelles Video: Trailer