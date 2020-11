Picklock: Räuberisches Stealth-Abenteuer im Voxel-Stil für Switch erschienen

ein isometrischer Mix aus Strategie, Abenteuer und Stealth-Action

13 herausfordernde Missionen

eine Immobilienagentur, um dir das Anwesen deiner Träume zu kaufen

ein Autohändler, um deine Karre zu pimpen

Jazzmusik zum Abhängen und Chillen

ein Reiseunternehmen für deinen wohlverdienten Urlaub

Voxelgrafik

Am 26. November 2020 haben No Gravity Games und Deqaf Studio ( Creepy Tale ) das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Einbrecher-Spiel Picklock auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 19. Dezember ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (6,39 Euro statt 7,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Hast du keinen Bock mehr auf ein normales, anständiges Leben? Dann hast du mit Picklock die Chance, einzubrechen, zu stehlen und zu betrügen, um ein (nicht ganz so legales) Leben in Luxus zu führen.In jedem Level erwartet dich eine neue Herausforderung, wobei deine Ziele vom Raub einer Toilettenrolle deines Nachbarn bis hin zum Diebstahl exklusiver Kunstwerke, elektronischer Geräte und Bargeld reichen. Doch denk dran: Egal, wie gut du dein Handwerk auch beherrschst - du solltest nie Sicherheitspersonal, Alarmanlagen und geheime, versiegelte Bereiche unterschätzen. Falls dich irgendeines dieser Elemente nervös machen sollte, kannst du immer noch einen Kaufrausch starten, in einer Kneipe rumhängen oder im Club für Gentlemen ein wenig Dampf ablassen. Bist du schon neugierig? Dann schnapp dir deine Handschuhe und dein Brecheisen und wappne dich für ein heikles Diebesabenteuer!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Switch Trailer