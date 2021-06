Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens: Videospieladaption der Buch- und TV-Vorlage erschienen

Wähle deinen Helden - Spiele als cooler Jack, Wissenschaftlerin Quint, sarkastischer June oder Dirk, der harte Typ, der seinen Garten liebt. Im Couch-Koop-Modus kannst du mit bis zu drei weiteren Freunden spielen und in die Rolle der letzten Kinder auf Erden schlüpfen!

Am 3. bzw. 4. Juni 2021 haben die Stage Clear Studios, Atomic Cartoons und Outright Games das kooperative Action-Rollenspiel Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens alias The Last Kids on Earth and the Staff of Doom für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel basiert auf der gleichnamigen Buchreihe und Netflix-Serie von Max Brallier. Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 39,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Begib dich mit Jack und seinen Freunden auf eine epische, postapokalyptische Quest zur Rettung der Welt vor der Königin der Schleimmonster!Kämpfe in 'Die letzten Kinder auf Erden' und 'Der Stab des Verderbens', einem halboffenen Action-RPG, gegen Horden von Zombies und Monstern in der postapokalyptischen Stadt Wakefield. Erkunde mit den überlebenden Teenagern Jack, Quint, June oder Dirk zombieverseuchte Straßen und durchkreuze die Pläne von Malondre, einer mächtigen Königin, die hinter dem Stab der Verderbnis her ist. Setze die einzigartigen Kampffähigkeiten deiner Helden ein, um das Baumhaus zu verteidigen. Beschwöre Zauberer Bardle, Kriegerin Skaelka und andere Verbündete, die dir im Kampf zur Seite stehen. Stelle Verbesserungen her, um deine Fähigkeiten, das Baumhaus und den Big Mama-Wagen zu stärken. Bis zu 4 Spieler können sich im Couch-Koop-Modus in das Abenteuer stürzen oder im Hordenmodus Gegnerwellen bekämpfen. Bist du den Bossen, wie der brandneuen Widersacherin Malondre, von der animierten Serie gewachsen?"