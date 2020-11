Guardian Chronicle: Multiplayer-Schlachten im Tower-Defense-Stil auf iOS, Android und PC

Screenshot - Guardian Chronicle (PC) Screenshot - Guardian Chronicle (PC) Screenshot - Guardian Chronicle (PC) Screenshot - Guardian Chronicle (PC) Screenshot - Guardian Chronicle (PC) Screenshot - Guardian Chronicle (PC)

Am 26. November 2020 haben PixelCruise und Line Games die bereits Anfang des Monats für iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) erschienene Tower-Defense-Taktik Guardian Chronicle auch im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie bis Anfang 2021 den letzten Schliff erhalten soll. Der Download der mehrspieler-tauglichen Echtzeit-Strategie via Steam ist kostenlos und soll es auch nach der Fertigstellung bleiben (Free to play). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 87 Reviews positiv).Guardian Chronicle bietet sowohl online-basierte PvP- als auch Koop-Modi inklusive plattform-übergreifendem Spiel (Cross Play). Allerdings werden hier nicht wie sonst üblich vorgegebene Abwehrtürme errichtet, sondern Wächter mit anpassbaren Fertigkeiten platziert, um in Wellen einfallende Angriffsschwärme abzufangen. Welche Wächter man zur Verfügung hat, bestimmen personalisierte Decks aus jeweils einem Meister und fünf Helden mit individuellen Skill-Sets und Synergie-Effekten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer