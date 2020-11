From the Shadows: Kooperativer Rätsel-Plattformer auch auf Steam erhältlich

Screenshot - From the Shadows (PC) Screenshot - From the Shadows (PC) Screenshot - From the Shadows (PC) Screenshot - From the Shadows (PC) Screenshot - From the Shadows (PC)

Am 27. November 2020 haben Team Spooky ihr bereits seit Mai auf itch.io erhältliches Puzzle-Jump'n'Run From the Shadows auch via Steam für PC veröffentlicht. Der Download ist jeweils kostenlos, die bisherigen Nutzerreviews auf Steam "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 85 Reviews positiv).Der Titel entstand im Rahmen eines "Gamagora ICOM"-Studiengangs an der Universität von Lyon und wird von den Machern als kooperativer Plattformer beschrieben, bei dem die Spieler in einem verfluchten Schloss gefangen gehalten werden, wo sie Rätsel zum Thema Licht und Schatten lösen müssen, um gemeinsam fliehen zu können. Ein Einzelspieler-Modus sei aber ebenfalls verfügbar.Letztes aktuelles Video: Trailer