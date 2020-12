4Players: Spiele des Jahres 2020: Start der neuen Leserwahl: Ihr habt drei Stimmen in 14 Kategorien

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Rollenspiel

24.12.: Shooter

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

30.12.: Leserspiel des Jahres

31.12.: Spiel des Jahres (Redaktion)



Herzlich willkommen bei der neuen! Ab sofort hat jeder User drei Stimmen im Wert von 5, 3 und 1 Punkt zur Verfügung, die er in jeweils 14 Kategorien verteilen kann - ganz ähnlich wie beim Wunschtest , den unsere PUR-Leser ja schon kennen. Übrigens läuft da gerade die Wahl für Dezember ...Keine Bange: Ihr könnt bei dieser Leserwahl auch ohne unseren werbefreien Abo-Servicemitmachen, wenn ihr bei uns einen Account habt. Und ihr könnt euch bis zum Montag, den 14. Dezember um 11 Uhr Zeit lassen, um für eure drei Favoriten in vierzehn Genres von Action-Adventure über Rollenspiel bis Shooter sowie in der übergreifenden Kategorie "Leserspiel des Jahres" zu stimmen.Dabei stehen nicht nur alle Spiele zur Wahl, die wir dieses Jahr bei 4Players getestet haben, sondern alle Titel, die in unserem Archiv einen klaren Termin für 2020 inklusive Tag und Monat haben. Natürlich fehlt da einiges, aber wir können nur diese registrierten Spiele berücksichtigen: Und da kommen wir beim Leserspiel des Jahres, wo ja alles wählbar ist, immerhin auf etwa 1200 Titel - also habt etwas Geduld beim Laden all der Cover!Auch die Redaktion wird dieses Jahr nur in diesen 14 Kategorien ihre drei Sieger küren, nachdem sie darüber beraten hat. Survival & Crafting haben wir rausgelassen, weil es da einfach zu wenige Tests und Titel gab. Eure und unsere Ergebnisse werden dann jeweils zeitgleich ab dem 15. Dezember in etwa täglich auf einer gemeinsamen Seite veröffentlicht. Außerdem gibt es zu jeder Kategorie nach den Ergebnissen einzelne News, so dass ihr diskutieren könnt.Viel Spaß beim Grübeln undHier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse: