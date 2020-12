4Players: Spiele des Jahres 2020: Start der neuen Leserwahl: Ihr habt drei Stimmen in 15 Kategorien

Echt ausführliche Abstimmung, da musste man schon gut grübelnBeim Spiel des Jahres hat es bei mir leider nicht ganz für The Last of Us 2 gereicht. So komisch es klingt, am meisten Spaß hatte ich dieses Jahr mit Animal Crossing, vielleicht auch den Umständen geschuldet dass man 2020 mehr zu Hause war. Seit Release schaue ich fast täglich rein und sammle neue Sachen oder baue die Insel um. Ist für viele hier bestimmt langweilig, aber hat für mich was entspannendes ^^Dahinter tummelt sich bei mir AC Valhalla, was mich besonders wegen des Settings anspricht und mir die neue Ausrichtung seit Origins sehr gut gefallen hat. Auf Platz drei teilen sich eigentlich Doom Eternal und The Last of Us 2 das Podest, aber weil Doom so einen Rausch entfaltet hat, wenn man einmal im Flow war, die Musik wieder super ist und das System einen "gezwungen" hat abwechslungsreich zu spielen und dauern die Waffen zu wechseln hab ich Doom gewählt.2020 war echt ein richtig gutes Spielejahr und einige tolle Titel konnte ich noch gar nicht spielen, wie Ghost of Tsushima, Yakuza Like a Dragon, Gears Tactics oder das kommende Cyberpunk.Bin gespannt wie der allgemeine Tenor hier ist