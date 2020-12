4Players: Spiele des Jahres 2020: Action-Adventure: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

Diese Wahl fiel uns nicht schwer, denn The Last of Us Part 2 hatte keine ernsthafte Konkurrenz in diesem Genre. Storytelling, Charakterzeichnung und Dramaturgie erreichen über 35 Stunden einzigartige Qualität. Viele Spiele haben Beziehungen und Gewalt thematisiert. Aber es gibt keines, das diese Art der Perspektivwechsel und diese emotionale Achterbahnfahrt inszeniert, so dass man über Männer und Frauen, Täter und Opfer, Fanatismus und Rache reflektiert. Dabei wird kein Schwarz und Weiß propagiert: es wird auf hervorragende Art differenziert. Naughty Dog beweist hier Reife, Mut und Klasse. Großartig!Mehr dazu im Video-Test. Warum uns dieses Spiel so beschäftigt hat, warum es so unterschiedlich wirken konnte, veranschaulicht auch der Talk mit Ben, Alice, Eike und Jörg: