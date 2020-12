4Players: Spiele des Jahres 2020: Adventure: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Shooter

24.12.: Rollenspiel

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die zweite Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet! Knapp zwei Wochen konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils 5, 3 oder 1 Punkt verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zum Adventure:Platz 1: Day of the Tentacle Remastered Platz 2: 13 Sentinels: Aegis Rim Platz 3: Tell Me Why Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl:Platz 1: 13 Sentinels: Aegis Rim Platz 2: Paper Beast Platz 3: LUNA - The Shadow Dust Die Wahl des besten Adventures 2020 fiel leicht: Kein anderer Titel konnte in diesem Jahr so begeistern wie 13 Sentinels: Aegis Rim von Vanillaware und Atlus. Darin reisen 13 Akteure durch Zeit und Raum, um die Welt vor einer drohenden Apokalypse zu bewahren. Die Odyssee, bei der sich 13 Perspektiven zu einer epischen Geschichte zusammenfügen, spielt vorwiegend in einem fiktionalen Japan und erstreckt sich von den 1940er Jahren bis ins 22. Jahrhundert. Man recherchiert, experimentiert, scheitert und sucht nach Alternativen. Neben dem herausragenden Adventure-Part, bei dem man hauptsächlich Stichworte sammelt und damit Dialoge beeinflusst, wird aber auch gekämpft: Und zwar in fulminanten teambasierten Mech-Schlachten, in denen es Wellen von Angreifern in Active-Time-Battle-Manier von einem Computer-Terminal fernzuhalten gilt. Ein grandioser Mix!Mehr dazu im Test und Video-Test Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse: