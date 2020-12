4Players: Spiele des Jahres 2020: Arcade-Action: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

Mehr dazu







In unseren drei Redaktionsfavoriten wird am laufenden Band geballert: ScourgeBringer auf Platz 3 ist ein unverschämt rasanter Roguelite-Shooter, der sich exzellent steuert und trotz seines grobpixeligen Looks volle Übersicht gewährt - und wem das Spiel zu hart ist, der darf sogar im Menü den Tod ausschalten. Huntdown ist spielerisch altmodischer - wir vermissten das Feuern in alle Richtungen - aber sieht einfach unverschämt lecker aus. Obendrein brillieren nebem dem Artdesign, auch die coolen, punkigen Bosse, die fetten Knarren und die Option, an einigen Stelle in die Tiefe auszuweichen - wer 16-Bit-Liebe im Herzen trägt, der muss Huntdown ausprobieren! Ähnliches gilt für Dezatopia, den besten Arcade-Shooter des Jahres: Das munter mal vertikal, mal horizontal scrollende Pixelfeuerwerk mag einen Tick zu sehr nach Homebrew-Software aussehen, ist in spielerischer Hinsicht aber eine der Überraschungen des auslaufenden Kalenderjahres - im Spannungsfeld zwischen taktischen Shootern der Marke Gradius und Bullet-Hell-Infernos füllt Dezatopia eine Lücke, und das ganz formidabel!Mehr dazu im Video-Test

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die zweite Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet! Knapp zwei Wochen lang konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils fünf, drei oder einen Punkt(e) verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zur Arcade-Action:Platz 1: My Friend Pedro Platz 2: Overcooked! All You Can Eat Platz 3: Worms Rumble Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl:Platz 1: Dezatopia Platz 2: Huntdown Platz 3: ScourgeBringer Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse:15.12.: Action-Adventure16.12.: Adventure17.12.: Arcade-Action18.12.: Logik & Kreativität19.12.: Musik & Party20.12.: Plattformer21.12.: Prügeln & Kämpfen22.12.: Rennspiel23.12.: Shooter24.12.: Rollenspiel27.12.: Simulation28.12.: Sport29.12.: Taktik & Strategie31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)