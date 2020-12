4Players: Spiele des Jahres 2020: Logik & Kreativität: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

Hier die Ergebnisse der Leserwahl zu Logik & Kreativität:

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Shooter

24.12.: Rollenspiel

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

30.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die vierte Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet! Knapp zwei Wochen lang konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils fünf, drei oder einen Punkt(e) verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Platz 1: Catherine Platz 2: Dreams Platz 3: Tetris Effect: Connected Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zu Logik & Kreativität:Platz 1: The Last Campfire Platz 2: The Almost Gone Platz 3: Dreams Hello Games versteht sich nicht nur aufs Feintunen seiner Weltraum-Exploration No Man's Sky. In The Last Campfire knobelt und kombiniert man sich durch elegant designte Labyrinthe, um kleine Seelen zu befreien und Lagerfeuer zu entzünden. Was zunächst wie ein lineares Kinderspiel anmutet, entwickelt sich zu einer zauberhaften Reise mit etwas Rollenspielflair und vor allem wachsendem Anspruch! Auch die drehbaren Zimmer in The Almost Gone und die malerischen Möglichkeiten im mächtigen Kreativbaukasten Dreams entfalteten eine nicht zu unterschätzende Faszination.Mehr zu The Last Campfire im Test und Video-Test Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse: