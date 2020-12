4Players: Spiele des Jahres 2020: Musik & Party: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Shooter

24.12.: Rollenspiel

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: fünfte Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet! Knapp zwei Wochen lang konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils fünf, drei oder einen Punkt(e) verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zu Musik & Party:Platz 1: Fall Guys: Ultimate Knockout Platz 2: 51 Worldwide Games Platz 3: Rez Infinite Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zu Musik & Party:Platz 1: Fuser Platz 2: Fall Guys: Ultimate Knockout Platz 3: Quiplash 2: InterLASHional Harmonix ist seit jeher ein Garant für hochwertige Vertreter im Genre Musik & Party. Bei Fuser hat man es geschafft, das Grundprinzip und die beeindruckende Remix-Technologie des Hightech-Brettspiels Dropmix in ein Videospiel zu übertragen. Dank überraschend komplexer sowie vielfältiger Klang-Werkzeuge entstehen kreative Freiräume, in denen man sich musikalisch austoben kann - und das mit einer Vielzahl an lizenzierten Hits aus verschiedenen Stilrichtungen und Jahrzehnten. Damit ist Fuser der ultimative DJ-Remix-Mashup-Simulator und in dieser Form einzigartig. Zwar gab es 2020 keinen Award-Titel innerhalb von Musik & Party, aber auch das spaßige Battle-Royale-Gerangel Fall Guys soll an dieser Stelle nochmal lobend erwähnt werden, während Quiplash 2 InterLASHional einen Höhepunkt für Quiz-Fans markiert und gleichzeitig die Hoffnung schürt, dass in Zukunft weitere lokalisierte Partyspiele von Jackbox Games folgen könnten.Mehr dazu im Test Um einen kleinen Einblick zu bekommen, wie das Spielprinzip der "DJ-Simulation" funktioniert, sei interessierten Platten-Jongleuren folgendes Video ans Herz gelegt:Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse: