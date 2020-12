4Players: Spiele des Jahres 2020: Plattformer: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Shooter

24.12.: Rollenspiel

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die sechste Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet! Knapp zwei Wochen lang konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils fünf, drei oder einen Punkt(e) verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zum Plattformer:Platz 1: Ori and the Will of the Wisps Platz 2: Astro's Playroom Platz 3: Gris Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zum Plattformer:Platz 1: Ori and the Will of the Wisps Platz 2: Astro's Playroom Platz 3: Ghostrunner Schon der Vorgänger verzauberte Freunde offener „Metroidvania“-Plattformer und mit Ori and the Will of the Wisps konnten die Moon Studios tatsächlich noch einen drauf setzen: Das direkte Kämpfen, Bohren und Schwingen erzeugt einen unheimlich fesselnden Spiel-Rhythmus! Visuell ist der urig animierte Wald ohnehin eine Klasse für sich und fand sogar seinen Weg auf die Switch, was nur mit cleveren technischen Tricks möglich wurde. Nicht einmal das charmante Astro's Playroom hatte eine eine Chance auf den Sieg, obwohl es mit seiner überraschenden Nutzung neuer Controller-Features eine tolle PS5-Beilage darstellt. Auch im kniffligen Ghostrunner fühlt sich das Rennen, Klettern und Schnetzeln schlicht famos an, hier allerdings aus der Ego-Perspektive.Mehr zu Ori and the Will of the Wisps im Test Video-Test und Switch-Nachtest Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse: