4Players: Spiele des Jahres 2020: Prügeln & Kämpfen: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

Selten waren sich beim sehnsüchtig erwarteten Nachfolger einer Kultmarke alle Stimmen so einig: Streets of Rage 4 ist eine Bombe, und vermutlich eine bessere Fortsetzung als es sich die meisten erhofft hatten. Klar wäre ein wunderschöner Pixel-Look auch was gewesen, dafür überzeugt das Comeback von Segas einstigem Mega-Drive-Blockbuster in spielerischer Hinsicht - mehr kann man aus dem Konzept eines Straßenprüglers kaum herausholen. SoR4 ist herausfordernd und gut erlernbar, hat coole Bosse und reichlich Freispielkram. Quasi aus dem Nichts kam Platz 2: Super Crush KO, der kurze, aber ungemein gelungene 2D-Brawler mit Devil-May-Cry-Anleihen, traf in puncto Artstyle nicht jedermanns Geschmack, machte aber spielerisch fast alles richtig. Und neben dem famosen Mortal Kombat 11: Aftermath, das als DLC nicht in unsere Auswahl kam, erschien mit Granblue Fantasy: Versus doch noch ein richtig hochwertiger Versus-Prügler. Die 2D-Schlägerei sieht edel aus, hat für Solisten viel Story am Start und ein paar angenehme Soul-Calibur-Vibes.Mehr dazu im Video-Test