4Players: Spiele des Jahres 2020: Rennspiel: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

In Hotshot Racing erlebt man ein paar der besten Drifts, die man je in den Asphalt brennen durfte - das Fahrgefühl ist schlicht famos! Sicherlich: Konkurrenz à la Ridge Racer oder Outrun glänzt dieser Tage ohnehin durch Abwesenheit, von daher hatte es der Indie-Racer nicht allzu schwer. Er wäre allerdings auch so auf die vorderen Plätze gefahren. Denn Hotshot Racing bringt frischen Windschatten ins Genre, weckt mit seiner coolen Präsentation nostalgische Erinnerungen und zieht damit selbst den teils sehr guten Fortsetzungen Trackmania und F1 2020 davon.

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Shooter

24.12.: Rollenspiel

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)

Kategorie Nummer acht unserer Spiele des Jahres 2020 dreht sich umsund auch hier haben wir uns für einen Polesitter entscheiden, während ihr über euren eigenen Erstplatzierten abgestimmt habt. Dass Umsetzungen bereits in früheren Jahren erschienener Titel redaktionell keine Rolle spielen, machte es uns dabei leichter, denn ein Forza Horizon 4 spielte somit zwei Jahre nach seinem Release keine Rolle mehr. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zum Rennspiel:Platz 1: Forza Horizon 4 Platz 2: F1 2020 Platz 3: Hotshot Racing Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zum Rennspiel:Platz 1: Hotshot Racing Platz 2: Trackmania Platz 3: F1 2020 So sieht der Plan für die Veröffentlichung aller Ergebnisse aus: