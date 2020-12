4Players: Spiele des Jahres 2020: Rollenspiel: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

15.12.: Action-Adventure

16.12.: Adventure

17.12.: Arcade-Action

18.12.: Logik & Kreativität

19.12.: Musik & Party

20.12.: Plattformer

21.12.: Prügeln & Kämpfen

22.12.: Rennspiel

23.12.: Shooter

24.12.: Rollenspiel

27.12.: Simulation

28.12.: Sport

29.12.: Taktik & Strategie

31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion)

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die zehnte Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet Rollenspiel ! Knapp zwei Wochen konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils 5, 3 oder 1 Punkt verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren .Hier die Ergebnisse der Leserwahl zum Rollenspiel:Platz 1: Cyberpunk 2077 Platz 2: Demon's Souls Platz 3: Final Fantasy 7 Remake Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl:Platz 1: Cyberpunk 2077 Platz 2: Hades Platz 3: Paper Mario: The Origami King Demon's Souls hätte diese Kategorie gewonnen (zumindest bei Eike und Jörg), wenn es denn nicht das Remake eines bereits ausgezeichneten Spiels gewesen wäre. So viele herausragende neue Rollenspiele gab es dieses Jahr ohnehin nicht, zumal Wasteland 3 enttäuschte und Baldur's Gate 3 sowie Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erst 2021 erscheinen. Hades hat uns aber so gut unterhalten, dass es einige Zeit mit im Gespräch war für Platz 1. Letztlich musste es sich aber Cyberpunk 2077 auf dem PC geschlagen geben, das uns erzählerisch und inhaltlich mit seinen Quests sowie seiner Spielwelt begeistert hat. Es entführt abseits der viel inszenierten Fantasy in eine neue futuristische Welt, in der man mit seinen Entscheidungen das Ende beeinflussen kann und bietet eine freie Charakterentwicklung mit coolen Hacking- sowie Stealth-Mechaniken in grandioser Kulisse. Auch wenn die mangelhafte Konsolen-Umsetzung den Release überschattet, ist das auf dem Rechner ein ausgezeichnetes Erlebnis.Mehr dazu im Video-Test: Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse: