4Players: Spiele des Jahres 2020: Shooter: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die neunte Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet! Knapp zwei Wochen konntet ihr für eure Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer Titel, und jeweils fünf, drei oder einen Punkt(e) verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren .Hier die Ergebnisse der Leserwahl zum Shooter:Platz 1: Doom Eternal Platz 2: Half-Life: Alyx Platz 3: Borderlands 3 Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zum Shooter:Platz 1: Doom Eternal Platz 2: Half-Life: Alyx Platz 3: Star Wars: Squadrons "Was den reinen Shooter angeht, gab es eigentlich keine zwei Meinungen in der Redaktion: Das großartige Doom Eternal perfektioniert den Arena-Shooter und bringt mit dem Ressourcenmanagement per Flammenwerfer, Glorykill und Kettensäge eine völlig neue Ebene in das oberflächlich eher klassisch wirkende Gewand des technisch überragenden High-Speed-Shooters von id und räumt somit völlig verdient unsere Auszeichnung Shooter des Jahres ab. Ganz unumstritten war die Wahl aber nicht, denn Valve eröffnete mit Half-Life: Alyx völlig neue Perspektiven, was ein Story-Shooter in der immer noch jungen virtuellen Realität zu leisten vermag - zumal es seit Ewigkeiten das erste neue Spiel mit Half-Life im Titel ist. Auf dem dritten Platz sortiert sich der tolle Weltraum-Shooter Star Wars: Squadrons ein, der mit starker Technik, einer coolen Kampagne und spannenden Mehrspieler-Schlachten ein gutes Beispiel für Action zwischen X-Wing und TIE/LN setzt."