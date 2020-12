4Players: Spiele des Jahres 2020: Sport: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

15.12.: Action-Adventure

Die zwölfte Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautetund auch hier habt ihr eure Favoriten bestimmt, während wir uns für einen Sieger und seine direkten Verfolger entschieden haben. Eine Sammlung wie das sehr gute Tony Hawk's Pro Skater 1+2 fiel dabei natürlich aus dem Reihe, da es sich "nur" um die Neuauflage zweier Klassiker handelt.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zu Sport:Platz 1: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Platz 2: Captain Tsubasa: Rise of New Champions Platz 3: FIFA 21 Hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zu Sport:Platz 1: PGA Tour 2K21 Platz 2: NBA 2K21 Platz 3: NHL 21 Über den Sieger gab es in diesem Jahr keine Diskussion, denn PGA Tour 2K21 ist das einzige neu erschienene Spiel, das auf PC sowie Xbox One und PlayStation 4 in dieser Kategorie einen Award einheimsen konnte. Auch unabhängig davon war es allerdings ein starker Kandidat, denn die aufs Wesentliche fokussierte Simulation gibt den Sport auf ebenso fordernde wie stilvolle Art wieder und lädt Hobby-Golfer zum Wettstreit in Online-Clubs ein. Auf den Plätzen rangieren zwar lediglich gute Fortsetzungen bekannter Serien - immer wagte NBA 2K21 aber als einziges Spiel seiner Art den technischen Sprung in die neue Konsolengeneration und wurde damit gar zum Vorzeigetitel auf PlayStation 5 und Series X.Und so sieht der Plan für die Veröffentlichung aller Ergebnisse aus: