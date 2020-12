4Players: Spiele des Jahres 2020: Taktik & Strategie: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion

Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse:



Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die dreizehnte Kategorie der Spiele des Jahres 2020 lautet Taktik & Strategie! Knapp zwei Wochen konntet ihr für eure Favoriten stimmen und jeweils 5, 3 oder 1 Punkt verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur "neue" Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.Hier die Ergebnisse der Leserwahl zu Taktik & Strategie:Platz 1: Desperados 3 Platz 2: Crusader Kings 3 Platz 3: Command & Conquer Remastered Collection Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zu Taktik & Strategie:Platz 1: Desperados 3 Platz 2: Gears Tactics Platz 3: Crusader Kings 3 Desperados 3 hat es geschafft und sowohl die Leserwahl als auch die Redaktionswahl im darbenden Bereich Taktik & Strategie gewonnen. Das Spiel von Mimimi Games und THQ Nordic knüpft nahtlos an die Qualität von Shadow Tactics an und erweist sich als mehr als würdiger Nachfolger. Es macht einfach Spaß, sich mit List und Tücke durch den Wilden Westen zu kämpfen und durch die spannenden Stealth-Passagen zu knobeln. Der 14 Jahre nach Desperados 2: Cooper's Revenge veröffentlichte Nachfolger konnte sich gegen Gears Tactics und Crusader Kings 3 durchsetzen. Gears Tactics zeigte, dass der Taktik-Ausflug eines etablierten Actionspiels mit cleveren Ideen und aggressiven Taktiken wirklich gut funktionieren kann, während Crusader Kings 3 trotz modernerer Oberfläche weiterhin als komplexes Game of Geduld daherkommt. Die globale Strategie samt Rollenspiel-Anleihen zwingt zur Entschleunigung und zum Reinknien in ihre Zusammenhänge, während man zig Ereignisse entscheidet und Intrigen spinnt.Mehr dazu in den Video-Tests zu Desperados 3 Gears Tactics und Crusader Kings 3