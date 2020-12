4Players: Spiele des Jahres 2020: Das Spiel des Jahres 2020 der Leser und der Redaktion

The Last of Us Part 2 hat sich klar als das Spiel des Jahres 2020 bei euch und auch bei uns durchgesetzt - über kein anderes Spiel haben wir und ihr so viel über Story, Charaktere & Regie diskutiert. Doom Eternal als klasse Shooter und 13 Sentinels als komplexes Adventure mussten etwas länger um ihre Plätze kämpfen, zumal auch Hades noch ein Wörtchen mitzureden hatte. Eigentlich war Cyberpunk 2077 nach unserem Test fest eingeplant in diesem Trio, zumindest auf Platz 2, aber da diese Wahl rückblickend auch immer eine spielepolitische ist und wir die Kategorie "Enttäuschung" nicht mehr haben, wollten wir es angesichts der schlampigen Konsolen-Umsetzungen, die wir erst nach dem Test der PC-Version anschauen konnten, aus dieser Kategorie herauslassen. Wir sind jedenfalls froh, dass The Last of Us Part 2 sowohl bei euch als auch bei uns gewonnen hat. Naughty Dogy hat uns im Spielejahr 2020 am eindrucksvollsten unterhalten - und wir freuen uns auf das, was dieses Studio für PlayStation 5 ankündigt!Mehr dazu im Video-Test