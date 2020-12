Heroes of Hammerwatch: Ultimate Edition des pixeligen Roguelites für PS4 erschienen

Aktualisierung vom 2. Dezember 2020, 09:47 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. November 2020, 18:06 Uhr:

"Treffe auf endlose Horden an Gegnern, Fallen, Rätseln und jede Menge Beute, während du dich durch fortlaufend generierte Level bis zur Spitze des Forsaken Spire durchkämpfst. Werte deine permanenten Helden mit diversen Verbesserungen auf, die dir bei deinem Abenteuer weiter helfen, und bringe sie sogar in das Spiel von Freunden!



MERKMALE:

- Fortlaufend generierte Level, die bei jedem Durchlauf eine neue Herausforderung bieten

- Permanenter Fortschritt: Deine Helden behalten die Erfahrung, die sie bei einem Durchlauf erhalten haben, wodurch sie mit jedem Stufenaufstieg stärker werden

- Online-Koop: Spiele mit bis zu 3 Freunden

- Gebäudeverbesserungen: Werte 10 unterschiedliche Gebäude auf, damit deine Helden diverse Verbesserungen erhalten

- 9 unterschiedliche Klassen: Jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen

- Mehr als 100 einzigartige Objekte mit unterschiedlicher Seltenheit

- Beinhaltet alle 3 DLCs: Witch Hunter, Pyramid of Prophecy und Moon Temple. Mit vielen zusätzlichen Fertigkeiten, Gegenständen, Spielmodi, Klassen und mehr

- Neues Spiel+: Mach dich auf eine echte Herausforderung gefasst – selbst wenn du sie bewältigst, endet die Herausforderung nie"



Inzwischen hat BlitWorks die Ultimate Edition von Crackshells Action-Rollenspiel Heroes of Hammerwatch auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro und enthält neben dem bereits für PC, Xbox One und Switch erhältlichen Hauptspiel auch sämtliche bisher erschienenen DLCs.Entwickler und Publisher BlitWorks ( Spelunky 2 ) hat verkündet, dass sein Action-Rollenspiel Heroes of Hammerwatch am morgigen Dienstag, 1. Dezember auch in Form der Ultimate Edition für PlayStation 4 erscheint. Wie in diesem Bereich üblich hat die Pressemitteilung einen besonders langen Genre-Begriff für den Indie-Titel parat. Demnach handelt es sich um ein "Pixelated Top-down Hack'n Slash RPG Roguelite".Das ursprüngliche Spiel erschien bereits 2018 für den PC ( mit sehr positiven Rezensionen auf Steam ) und in der Ultimate Edition Ende Juli für Xbox One und Switch . Letztere enthält laut Store-Beschreibung sämtliche DLCs des Originalspiels: